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Kocaeli'de bir kişi silahla yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de bir kişi silahla yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla yaralandıPelitli Mahallesi mezarlık mevkisinde, E.G. ile arkadaşı A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşı tarafından silahla yaralandı

Pelitli Mahallesi mezarlık mevkisinde, E.G. ile arkadaşı A.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.G. tabancayla A.K'ye ateş etti.

Bacaklarından yaralanan A.K, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli E.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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