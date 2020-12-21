Bir evde piton yılanları, örümcekler ve kertenkeleler bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çok sayıda piton yılanı, örümcek, kertenkele ve kurbağa ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir evde çok sayıda piton yılanı, örümcek, kertenkele ve kurbağa ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Yahya Kaptan Mahallesi'nde bir evde arama yaptı.

Evin bir odasında raflara yerleştirilmiş kapalı kutularda 16 piton yılanı, 38 değişik cinste kertenkele, 53 farklı cinste örümcek, 2 kurbağa ele geçirildi.

Hayvanlar, Darıca Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Hayvan kaçakçılığıyla ilgili bir şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı