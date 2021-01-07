Kocaeli'de apartmanda çıkan yangında 80 muhabbet kuşu kurtarıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Değirmendere Yalı Mahallesi Örnek Sokak'taki bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle küçük çaplı yangın çıktı.

Kuş yetiştiricisi Semih Orak'a ait 80 muhabbet kuşunun bulunduğunu bodrum katındaki yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, içerideki dumanı tahliye ederek muhabbet kuşlarını kurtardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Gök