Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

DİLOVASI, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde alüminyum üretimi yapan fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren alüminyum fabrikasında soğutma sistemindeki bir makine henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Büyüyen alevlerin çatıya sıçraması üzerine itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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