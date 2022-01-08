Kocaeli'de AK Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret eden şüpheliye adli kontrol

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sosyal medyada yer alan ve Ak Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheliye, adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ak Parti'li seçmenlere yönelik küfür ve hakaret içeren videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşmasına ilişkin suç duyurusu üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan A.E.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yer alan ve Ak Parti'li seçmenlere küfür ve hakaret edilen videoyu çeken şüpheli A.E.G. hakkında AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ve çok sayıda partili, 5 Ocak'ta suç duyurusunda bulunmuştu.

AA / Ekrem Sıtkı Meral - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet