Kocaeli'de 4 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

21.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:50

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yılın son haftasında 4 oyunu seyirciyle buluşturacak.

İstanbul Devlet Tiyatrosunda uzun sezon oynayan, Taner Tunçay'ın yönettiği "Günün Çorbası" adlı eser, 24 Aralık Salı günü saat 20.00'de Kocaeli Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Canlı orkestra eşliğinde şarkıları, danslarıyla Broadway masalı tadında eğlenceli bir romantik komedi özelliği taşıyan oyun, taşıdığı tarihsel süreçle de dikkati çekiyor.

Oyun, İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı günlerde, bu savaşı "Avrupalıların kendi içinde bir hesaplaşması" olarak yorumlayan ABD'nin New York şehrindeki gündelik hayatların, bir çorba tarifinin, bir sosyetik düğünün, tiraj-para, terfi ve aşkın merkezinde dönüyor.

"Otobüs Durağında Üç Bencil"

"Otobüs Durağında Üç Bencil", 24 Aralık saat 14.00'te Gebze Osman Hamdi Bey Sahnesi, 25 Aralık Çarşamba ve 29 Aralık Pazar günleri 14.00'te Süleyman Demirel Kültür Merkezi (SDKM) Büyük Sahne'de beğeniye sunulacak.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Özer Tunca'nın yazıp yönettiği oyun, mülkiyetçilik, bencillik, yalnızlık ve iletişimsizlik gibi evrensel temalarıyla çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap ediyor.

"Clown" oyunculuk biçimiyle beden performansının yanı sıra farklı anlatım diliyle ön plana çıkan oyun, savaşların kötülüğü ve bireylerin duyarsızlığının topluma verdiği zararları işliyor.

"Oyalananlar"

Emir Özbek Yıldız'ın yazıp Volkan Dinç'in yönettiği "Oyalananlar" adlı oyun, 25 Aralık saat 20.00'de SDKM Oda Tiyatrosu'nda seyirciyle buluşacak.

Özel bir şirkette, terfi bekledikleri sırada işten çıkarılan iki adamın intikamını konu alan oyunda, Bülent Baytar, Çiğdem Sarıhan Benli, Levent Muratoğlu ve Utku Oğuz rol alıyor.

"İlerleme"

Matei Visniec'in yazıp Bilge Emin'in yönettiği "İlerleme"de, Ahsen Gül Ever, Başar Alemdar, Cemal Aldıç, Erdem Irmak, Nuri Karadeniz, Seçil Mutlu Oğuz ve Serhat Güzel rol alıyor.

Bosna Savaşı'nın ardından terk etmek zorunda kaldıkları evlerine büyük bir acıyla dönen ailenin dramını anlatan oyun, 26 Aralık Perşembe ve 27 Aralık Cuma günleri saat 20.00'de, 28 Aralık Cumartesi günü ise 15.00 ve 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de izlenebilecek.

Kaynak: AA