Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de 4 katlı binada yangın

Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

KOCAELİ'de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın  itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Hasan Taşdan ve ailesinin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, dairenin tamamını saran alevlere merdivenli araçla müdahale etti. İtfaiyeye İzmit'ten de takviye ekipler geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında ailenin, bir akrabalarının evinde misafirlikte olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Tadilat yapılan dairedeki yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Emine Erdoğan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Seren Serengil Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Erol Bulut Mame Thiam Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de 4 katlı binada yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.8.2021 15:46:47. #1.15#

title