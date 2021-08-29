Kocaeli'de 4 katlı binada yangın

KOCAELİ'de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

KOCAELİ'de, 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Gölcük ilçesi Kavaklı Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın çatı katında, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Hasan Taşdan ve ailesinin yaşadığı daireden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, dairenin tamamını saran alevlere merdivenli araçla müdahale etti. İtfaiyeye İzmit'ten de takviye ekipler geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olay sırasında ailenin, bir akrabalarının evinde misafirlikte olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle binanın çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı