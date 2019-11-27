Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir evin kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

27.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:04
Kocaeli'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

'nin ilçesinde bir evin kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi 7 Haziran Caddesi'nde bir evdeki kalorifer peteklerinin sökülerek çalınmaya çalışıldığı bilgisi üzerine Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, A.H.J. (19) ile R.U'yu (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: AA
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