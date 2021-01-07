Kocaeli'de 11 kaçak göçmen yakalandı
07.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:47
KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan 4 ticari araçta Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK