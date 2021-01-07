Kocaeli'de 11 kaçak göçmen yakalandı
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Kocaeli'de 11 kaçak göçmen yakalandı

07.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:47
Kocaeli'de 11 kaçak göçmen yakalandı

KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

KOCAELİ'de polisin düzenlediği operasyonda Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince TEM Otoyolu üzerinde durdurulan 4 ticari araçta Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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