Kocaeli Dayının Yeğenlerini Vurma Anı Güvenlik Kamerasında

İzmit'te, Sinan Y.'nin barda yeğenleri Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'ın üzerine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Abdullah Sağlam'ın ölümüne, 2 yeğeninin yaralanmasına neden olan Sinan Y. adliyeye sevk edildi.

Olay önceki gece, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan bir barda meydana geldi. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam barda dayıları Sinan Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan Sinan Y. yakalandı. Sinan Y. ifadesinde alacak verecek meselesi nedeniyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Y., bugün adliyeye sevk edildi. Yaşanan olay bardaki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Sinan Y.'nin elindeki tabanca ile yeğenlerinin masasına gelerek 2 el ateş ettiği, bu sırada grup arasında arbede çıktığı ve arbede sırasında silahın 2 kez daha ateş aldığı görüldü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahı Sinan Y.'nin elinden aldığı, Sinan Y.'nin kaçtığı görüldü.

Kaynak: DHA