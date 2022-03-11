Kocaeli beyaza büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Ömer Faruk Kıyak - Güncel
 - Güncelleme:

Kocaeli beyaza büründü Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli adeta beyaza bürünürken, gelinliğini giyen şehir havadan görüntülendi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli beyaza büründü

KOCAELİ - Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli adeta beyaza bürünürken, gelinliğini giyen şehir havadan görüntülendi.

Kocaeli'de dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini arttırdı. Sabah saatlerinde ise kentin tamamında etkili oldu. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Yüksek kesimlerde oturanlar ile yağıştan daha fazla etkilendi. Beyaz örtüyle kaplanan şehir, havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntüler, kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kocaeli genelinde kar yağışının hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.

Kocaeli beyaza büründü

Kocaeli beyaza büründü

Kocaeli beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Kıyak - Güncel

Kocaeli, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title