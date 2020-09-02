KOCAELİ Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı
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KOCAELİ Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı

Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı KOCAELİ Çayırova Belediyesi, 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüren Naci Yılmaz'ı (73), barakadan alarak barınma evine yerleştirdi.

02.09.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:46

Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı KOCAELİ Çayırova Belediyesi, 15 yıldır zor koşullarda yaşam sürdüren Naci Yılmaz'ı (73), barakadan alarak barınma evine yerleştirdi. Naci Yılmaz mutluluktan ağladı. Çayırova Belediyesi, derme çatma bir barakada yaşayan Naci Yılmaz'a sahip çıktı. Şekerpınar Mahallesi Muhtarı Abdulkadir Güner'in, mahallesinde zor koşullarda barakada yaşayan Naci Yılmaz'ın durumunu Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye bildirmesi üzerine sosyal işler müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, barakadan aldığı Naci Yılmaz'ı, Çayırova Belediyesi Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma Mağazası'na getirdi. Burada yemek yiyen, yeni elbise ve ayakkabı giydirilen Naci Yılmaz, mutluluk gözyaşlarına hakim olamadı. Yıllardır yalnız kaldığı barakada çok korktuğunu ve geceleri uyuyamadığını ifade eden Naci Yılmaz, "Böyle bir hizmet bekleyemiyordum. Belediye başkanımız Bünyamin Çiftçi imdadıma hızır gibi yetişti. Beni cehennemden kurtarıp insan gibi yaşamaya gönderiyor. Allah sizin tüm isteklerinizi yerine getirsin. Dünyada sizin gibi insanların olduğuna inanıyorum. Var olmanız insanlar için çok değerli bir şey." dedi. Naci Yılmaz daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezi'ne yerleştirildi.

KOCAELİ Barakadan barınma evine gitti, mutluluktan ağladı

Kaynak: DHA

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