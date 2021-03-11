Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis

11.03.2021 13:29 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:43

Son dakika haberler: KOCAELİ'de 2018 yılında hatalı sollama sonucu 3 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan 2.70 promil alkollü çıkan Ömer Yağcı'ya, tutuklu olarak yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

KOCAELİ'de 2018 yılında hatalı sollama sonucu 3 kişinin ölümüne ve 13 kişinin yaralanmasına neden olan 2.70 promil alkollü çıkan Ömer Yağcı'ya, tutuklu olarak yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Kaza 8 Temmuz 2018 günü İzmit-Kandıra yolu Yassıbağ Muratbey mevkiinde meydana geldi. İzmit yönünde ilerleyen Ömer Yağcı idaresindeki otomobil hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Ali Doğru idaresindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlar yol üzerindeki Eray Erecik ve Hasan Gıdık idaresindeki araçlara çarptı. Kazada, Ali Doğru'nun kullandığı otomobilde bulunan 37 yaşındaki Erkan Doğru (37), annesi Remziye Doğru ve Erkan Doğru'nun 2 yaşındaki oğlu Ertuğrul Hamza Doğru yaşamlarını kaybederken, araçlarda bulunan 13 kişi ise yaralandı.  

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 54 YIL 10 AY HAPİS CEZASI 

Kaza sonrasında yapılan kan testinde 2.70 promil alkollü olduğu belirlenen Ömer Yağcı tutuklandı. Ömer Yağcı'nın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Davanın bugün görülen duruşmasında tüm delil ve ifadeleri inceleyen mahkeme heyeti, kararını açıkladı. Bilirkişi raporlarına göre 4 aracın karıştığı, 3 kişinin öldüğü ve 13 kişinin yaralandığı kazada Ömer Yağcı yüzde 100 kusurlu bulundu. Mahkeme heyeti karar duruşmasında tutuklu sanık Ömer Yağcı'yı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 54 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.  


- İzmitkocaeli
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis
Son dakika haberleri | 3 kişinin ölümüne neden olan alkollü sürücüye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

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