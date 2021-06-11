KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
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KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak A.K.?den 1 milyon 300 bin lira alan 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak A.K.?den 1 milyon 300 bin lira alan 2 telefon dolandırıcısı yakalandı.

Çayırova ilçesinde yaşayan A.K. isimli kişiyi geçen hafta telefonla arayanlar kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı. A.K.?yi kandıran kişiler soruşturma kapsamında paralarını kendisine teslim etmesini istedi. A.K. 1 milyon 300 bin lirasını dolandırıcılara verdi. Dolandırıldığını anlayan A.K. şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis, kimliklerini belirlediği İ.T. ve A.B.?yi dün Gebze'de yakaladı. İ.T. ve A.B. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI
KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KOCAELİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA ALAN TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI - Haberler
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