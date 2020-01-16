Kocaali'de "Sigarayı Bırak, Hayata Tutun" kampanyası

16.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:18

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yürütülen "Sigarayı Bırak, Hayata Tutun" kampanyası çerçevesinde sigarayı bırakan kamu görevlilerine teşekkür belgesi verildi.

Kocaali Kaymakamı Emre Nebioğlu tarafından başlatılan kampanya kapsamında sigara kullanmayı bırakan aralarında muhtar, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu kamu görevlilerine teşekkür belgesi takdim edildi.

Makamında kamu görevlilerini ağırlayan Nebioğlu, ilçede sigara kullanımını ve zararlarının azıltılması için başlatılan kampanyayla farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Kampanyanın topluma örnek olması açısından ilk olarak kamu kurumlarında yürütüldüğünü aktaran Nebioğlu, kampanyaya sigarayı bırakarak destek olan görevlilere teşekkürlerini iletti.

Nebioğlu ayrıca, sigarayı bırakan ve bırakmayı düşünenlere bu süreç içinde psikolojik ve tıbbi desteğin sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: AA