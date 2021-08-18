'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
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'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TSK'ya ait 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200'ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan havalandı.

TSK'ya ait 'Koca Yusuf' olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı, 200'ü aşkın Türk vatandaşıyla Afganistan'daki Kabil Havalimanı'ndan havalandı.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Havalimanı'nda tahliyeler devam ediyor. TSK'ya ait Koca Yusuf olarak bilinen A400M tipi nakliye uçağı 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil Havalimanı'ndan havalandı. Uçağın Pakistan'a iniş yapacağı ve tahliye edilen yolcuların Pakistan'dan Türkiye'ye THY'ye ait tarifeli uçakla getirileceği ifade edildi.

(İHA)

'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı
'Koca Yusuf' 200'ü aşkın Türk vatandaşı ile Kabil'den ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
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