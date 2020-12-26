Koca vahşeti! Vücuduna kesikler attığı eşinin bileziklerini almak için parmağını kırdı
İstanbul'da kıskançlık krizine giren Cafer Y, tartışma esnasında eşini yere fırlatarak vazo parçalarıyla vücuduna kesikler attı. Hıncını alamayan cani koca, karısının altın bileziklerini almaya çalışırken parmağını kırdı. Soluğu savcılıkta alan kadın, kocasından şikayetçi olurken; Cafer Y. hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istendi.
İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Cafer Y. Ve 31 yaşındaki Burçin Y. evliliklerinde ara ara problem yaşıyordu. Cafer Y'nin kıskançlık krizine girdiği günlerden birinde Cafer Y. ile eşi arasında arbede yaşandı.
BACAĞINA KESİK ATIP PARMAĞINI KIRDI
İddiaya göre Cafer Y. eşi Burçin Y'yi yere attı ve vazoyu kırarak eşinin bacaklarına kesikler attı. Kanlar içerisinde kalan kadının bir de kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Eşi Burçin Y'nin altın bileziklerini almak için kolunu büken koca, bu esnada genç kadının parmağını kırdı.
YARDIM ETMESİNLER DİYE KAPIYI KIRDI
Sabah'ın haberine göre; acılar içinde yerde kıvranan mağdur kadın, çığlık atarak yardım istedi. Cani eş bu sefer eşine yardım edilmesini engellemek için evden ayrılırken kapıyı üzerine kilitledi. Parmağı kırık, bacaklarında kesikleri olan genç kadın, kurtulmayı başararak savcılığa koştu.
23 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Genç kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eşi Cafer Y. hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cafer Y., eşine uyguladığı şiddeti kabul etti. Soruşturma sonrasından eş hakkında 'Kasten yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.