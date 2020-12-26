Koca vahşeti! Vücuduna kesikler attığı eşinin bileziklerini almak için parmağını kırdı

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Cafer Y. Ve 31 yaşındaki Burçin Y. evliliklerinde ara ara problem yaşıyordu. Cafer Y'nin kıskançlık krizine girdiği günlerden birinde Cafer Y. ile eşi arasında arbede yaşandı.

BACAĞINA KESİK ATIP PARMAĞINI KIRDI

İddiaya göre Cafer Y. eşi Burçin Y'yi yere attı ve vazoyu kırarak eşinin bacaklarına kesikler attı. Kanlar içerisinde kalan kadının bir de kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Eşi Burçin Y'nin altın bileziklerini almak için kolunu büken koca, bu esnada genç kadının parmağını kırdı.

YARDIM ETMESİNLER DİYE KAPIYI KIRDI

Sabah'ın haberine göre; acılar içinde yerde kıvranan mağdur kadın, çığlık atarak yardım istedi. Cani eş bu sefer eşine yardım edilmesini engellemek için evden ayrılırken kapıyı üzerine kilitledi. Parmağı kırık, bacaklarında kesikleri olan genç kadın, kurtulmayı başararak savcılığa koştu.

23 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na eşi Cafer Y. hakkında şikayette bulundu. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Cafer Y., eşine uyguladığı şiddeti kabul etti. Soruşturma sonrasından eş hakkında 'Kasten yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve çeşitli suçlardan 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.