Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı
Sosyal medya hesabından yaptığı şovlarla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret, son paylaşımında baltayı taşa vurdu.
Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.
BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.
MANDA FOTOĞRAFI DA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU
Nusret Gökçe daha önce de sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği poz yüzünden eleştirilmişti. O anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapılmıştı. Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" demişti.