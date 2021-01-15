Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

15.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:38

Sosyal medya hesabından yaptığı şovlarla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret, son paylaşımında baltayı taşa vurdu.

Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

MANDA FOTOĞRAFI DA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Nusret Gökçe daha önce de sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği poz yüzünden eleştirilmişti. O anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapılmıştı. Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" demişti.

Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı
Haber Yorumları (24)
ABURA: kim bu showcu ezikkk madem yemek yiyorsun kimseye gözükmeden ye show yapmadan yersinnn
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FARUK: susun lan fakirler. siz de çalışın siz de yeyin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
RIDO: Hadi birazda ilime bilime kafa yoralım bu işler boş işler
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Fikri Sağlar Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül İsmail Kartal Emre Taşdemir Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kar Bursa Ankara Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 11:42:15. #1.14#
title