Koca pirzolayı şapur şupur yediği anları paylaşan Nusret Gökçe'ye tepki yağdı

Vatandaşların koronavirüs salgınından dolayı ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği bu süreçte koca pirzolayı eline alıp yiyen Nusret Gökçe, bu anları da sosyal medyadan paylaştı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Birçok kullanıcı Nusret'in videosunun altına "Ülke gündeminden ne kadar da uzaksın", "Millet evine ekmek alamazken bu nasıl şov", "Gösteriş yapmaktan vazgeç artık, yiyen var yiyemeyen var", "Yaradan sormaz mı sen yerken biz aç aç izliyoruz" şeklinde yorumlar yapıldı.

MANDA FOTOĞRAFI DA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU

Nusret Gökçe daha önce de sağılmak için getirilen mandaların içinde verdiği poz yüzünden eleştirilmişti. O anları milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Çok önemli toplantı" notuyla paylaşan Gökçe için Twitter'da tepki gösterilen paylaşımlar yapılmıştı. Gazeteci Cem Seymen, Nusret'in mandaların içinde verdiği pozuna "Hayatımda gördüğüm en ahlaksız, en acımasız, en iğrenç fotoğraflardan biri. Endüstriyel üretimin köle yaptığı tüm canlıların efendisi olduğunu zanneden insanoğlunun kibirli ve bir o kadar küçük düşürücü fotoğrafı. Yaşamı, tabiatı, yaradanı, her türlü değeri ayaklar altına alıyor" demişti.