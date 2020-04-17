Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması: Sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalara ilişkin, "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" şeklinde konuştu.
17.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:07
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs tedavisinde kullanılabilecek ilaç açıklamalarına, "Dünyada araştırmanın nasıl yapılacağı bellidir, sosyal medya üzerinden insanların umuduyla oynanamaz" sözleriyle tepki gösterdi.
Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin Ovalı'nın Covid-19'a karşı "Dornaz alfa" ilacının klinik testlere alınmasına yönelik yaptığı çağrıya ilişkin sorusuna yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com