Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı
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Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı

21.01.2021 21:31 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı. Koca, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün 85 yaş üstü vatandaşların da evlerinde aşılanacağını açıklaması ardından bugün aşılama çalışması başladı.

"ONLARI KORUMAK BİZİM SORUMLULUĞUMUZ"

Bakan Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 aşıları evlerinde yapılan 85 yaş ve üstündeki vatandaşlara ilişkin, "85 yaş üzeri büyüklerimizin aşıları evde yapılıyor. Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı

VATANDAŞLAR UYGULAMADA MEMNUN

Koca'nın bu ifadeleriyle paylaştığı videoda, sağlık ekiplerinin evlerine gittikleri yaşlılara aşı yaptıkları anlar yer alıyor. Videoda, vatandaşlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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