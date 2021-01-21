Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde koronavirüs aşısı olduğu anları paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı. Koca, "Büyüklerimizin kıymetini bilerek onları korumak sorumluluğumuz" ifadelerini kullandı.