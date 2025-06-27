Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?

Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?
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Güven Bana programında sorulan soruların cevapları merak ediliyor. Peki, Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir? sorusu cevabı ne?

Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

KOÇ KATIMI HANGİ MEVSİMİN BELLİ BİR DÖNEMİ İÇİN KULLANILAN İFADEDİR?

A: İlkbahar

B :Yaz

C: Sonbahar

D: Kış

Cevap : C

Koç katımı hangi mevsimin belli bir dönemi için kullanılan ifadedir?

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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