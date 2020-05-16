Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni şiddetli darbeye bağlı travma
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BBC

Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni şiddetli darbeye bağlı travma

ABD'li basketbol yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna dahil toplam dokuz kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası yapılan otopsilerde, helikopterdeki herkesin şiddetli darbeye bağlı travma nedeniyle öldüğü açıklandı.

Kobe Bryant'ın otopsi raporu açıklandı: Ölüm nedeni şiddetli darbeye bağlı travma
16.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:20

ABD'li basketbol yıldızı Kobe Bryant ve kızı Gianna dahil toplam dokuz kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası yapılan otopsilerde, helikopterdeki herkesin şiddetli darbeye bağlı travma nedeniyle öldüğü açıklandı.

180 sayfalık otopsi raporunda, pilot Ara Zobayan'a yapılan alkol ve uyuşturucu testlerinin sonuçlarının da negatif olduğu belirtiliyor.

Kaza 26 Ocak'ta ABD'nin California Eyaleti'nde meydana gelmiş ve yoğun sis kazanın en önemli nedeni olarak gösterilmişti.

Helikopterde Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra, Gianna'nın basketbol takımından arkadaşları, arkadaşlarının aileler ve takım koçu da vardı.

Bryant, kızı Gianna'nın da forma giyeceği Thousand Oaks bölgesindeki basketbol turnuvasına gidiyordu. Turnuvada Bryant da koçluk yapacaktı.

Alyssa Altobelli, John Altobelli, Keri Altobelli, Sarah Chesater, Payton Chester, Christina Mauser pilot Ara Zobayan ile birlikte kazada ölen diğer kişilerdi. Helikopter yoğun sis nedeniyle zamanında yükselememiş ve Los Angeles yakınlarındaki bir tepeye çarpmıştı.

Hazırlanan raporda "28 Ocak'ta meydana gelen kazada dokuz kurbanın da şiddetli darbeye bağlı vücut travması nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edilmiştir" deniyor.

Raporla birlikte olay, resmi kayıtlara da kaza olarak geçirildi.

BBC

Dünya Manşet

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