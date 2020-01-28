Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı
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Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazası öncesi pilot ve hava trafik kontrolörleri arasındaki konuşmaların ses kaydı yayınlandı.

28.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 28.01.2020 11:00
Kobe Bryant'ın öldüğü kaza öncesi pilot ve kontrolörler arasında geçen ses kaydı yayınlandı

"Dünyaca ünlü basketbolcu ve beraberindeki 8 kişinin ölümüne neden olan helikopter kazası öncesi ve hava trafik kontrolörleri arasında geçen konuşmaların ses kaydı yayınlandı.


Pazartesi günü federal müfettişlerin yaptığı açıklamaya göre, Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızının da aralarında bulunuğu 9 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasında, hava trafik kontrolörleri helikopterin izini kaybetmeden hemen önce, pilotun sis bulutu katmanını aşmak için irtifa kazanmaya çalıştığı anlaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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