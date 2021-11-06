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KMÜ'de mezun öğrenciler buluşması

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
KMÜ'de mezun öğrenciler buluşması

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından "Mezun Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı tarafından "Mezun Öğrenci Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Yönlendiriciliğini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Alper Yusuf Köroğlu'nun yaptığı programa KMÜ mezun öğrencileri Hülya Kızıldağ, Aylin Uysal ve Büşra Mutlu'nun yanı sıra üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Murat Yıldız öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Açılış konuşmasının ardından söz alan mezun öğrenciler sırasıyla kendilerini tanıtarak, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sürecinde yaşanan zorluklar ve elde ettikleri başarılar, mezuniyet sonrası yaşadıkları tecrübeler ve gelecek döneme ilişkin planlamaları üzerine paylaşımda bulundular.

Öğr. Gör. Dr. Alper Yusuf Köroğlu ise, "Asıl meziyet siz değerli öğrencilerimizdeydi. Bizler emek veren, öğrenmek isteyen ve bu işi yapmak isteyen öğrencilerimiz için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Unutmayın ki bu sizlerin başarısıydı."

Program katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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