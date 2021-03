KMD Coin Nedir? KMD Coin Yorum ve Grafiği

Komodo bugünkü fiyatı ₺15,29 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺300.355.083 TRY. Komodo son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #160, piyasa değeri ₺1.908.461.023 TRY. Dolaşımdaki arz 124.845.787 KMD coin ve maksimum seviyede. 200.000.000 KMD coin.

KMD COİN NEDİR?

Komodo kendisini açık, birleştirilebilir çok zincirli bir platform olarak tanımlıyor. Blokzincir geliştirme köklerinin 2014 yılına kadar gitmesiyle birlikte, Komodo'nun blok zincir alanında çok zincirli mimarinin öncülerinden biri olduğu bildiriliyor. Ağustos 2019 itibarıyla Komodo, güvenli, ölçeklenebilir, birlikte çalışabilir ve uyarlanabilir iş dostu blok zinciri çözümleri sağlamaya odaklanıyor. Komodo'nun mevcut teknoloji paketi Antara çerçevesi, yerleşik modüllerden oluşan bir kitaplık ve blok zinciri tabanlı uygulamalar oluşturmak için açık bir API ile tamamlanan özelleştirilebilir, uygulamaya özel bir Akıllı Zincir dahil olmak üzere uçtan uca blok zinciri geliştirme araçları sunar.