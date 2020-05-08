KLÜ'de "Edebiyat ve Toplumsal Değişim" konferansı düzenlendi

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Edebiyat ve Toplumsal Değişim" konferansı düzenlendi.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Edebiyat ve Toplumsal Değişim" konferansı düzenlendi.

Konferans Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında video konferans sistemiyle yapıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, yaptığı konuşmada, günlük hayatın telaşı içerisindeki insanların modern kültürün esiri olduklarını ifade etti.

Andı, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Üzerine düşündüğümüz zaman ölçü, yaşadığımız hayatı yapan en temel kavramlardan birisidir. Cenab-ı Hakk'ın yaratması bu ölçü çerçevesinde oluyor. Allah, bizi yarattıktan sonra bize bir takım sınırlandırmalar getiriyor. Her medeniyet bir ölçüdür, medeniyetler kendi ölçüsünü koyar ve medeniyetleri etrafında kendi ölçüsünü ikame eder."

Konferansın sonunda Andı, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA