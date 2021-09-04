Klozete oturacağı sırada avcı örümceği gören kişi korkuyla sarsıldı! Sifonu çekmesi de işe yaramadı

TikTok'ta paylaşılan bir görüntü milyonlarca izlenme aldı. Söz konusu görüntüde, klozet içinde bir örümcek yer alıyor. Örümceği fark eden kişi, sifonu çekmesinin dahi fayda etmediğini söyledi.

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta ilginç hikayeler paylaşılmaya devam ediyor. Uygulamada son olarak tuvalette örümcekle karşılaşan bir adamın anlattıkları yer aldı. Klozete oturacağı sırada avcı örümcekle göz göze gelen adam, sifonu çekse de örümceği yerinden edemedi.

FACEBOOK'TA DA PAYLAŞILDI

TikTok'ta paylaşıldıktan sonra 17 milyondan fazla izlenen video, ilk olarak Facebook gruplarında kendisine yer buldu. ' 'Avustralya'ya gitmeden önce her zaman sifonu çekin'' başlığı ile yayımlanan videoda avcı olarak bilinen bir örümcek görünüyor.

VİDEO TARTIŞMA YARATTI

Sifon çekildikten sonra bile gitmeyen örümcek, internet alemini de ikiye böldü. Bir kısım örümceğin korkunç olduğunu söylerken bir diğer kısımsa orada kapana kısıldığını düşünüyor. Videonun altına gelen yorumlara ise bir kişi, ''Üzgünüm ama sırf örümcekler yüzünden Avustralya'ya asla gitmem'' dedi.