Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım

Özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi.

Karşısında basın mensuplarını görünce gerilen komedyen, sağlık durumuyla ilgili sorulara "Sağlık durumum iyi kardeşim merak etmeyin. Diş hekiminden çıktım. Evet, çocuk aldırdım yani" diyerek muhabirleri tersledi.

SERENAY'DAN SONRA ADI SAADET'LE ANILDI

47 yaşındaki Cem Yılmaz, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile uzun süre aşk yaşadı. Ancak çift, kısa bir süre önce ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Yılmaz'ın adı bir arada kendisinden 17 yaş küçük olan sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu ileri sürüldü. Ancak ikili, haklarında çıkan aşk haberlerini yalanladı.