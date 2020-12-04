Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım
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Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım

04.12.2020 11:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:56

Gergin tavırlarıyla her daim adından söz ettiren Cem Yılmaz, estetik merkezinden çıkarken görüntülendi. Yanına gelen basın mensuplarıyla sohbet etmek istemeyen Yılmaz, "Diş hekiminden çıktım, evet çocuk aldırdım yani" diyerek tersledi.

Özel hayatıyla magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda özel bir sağlık kliniğinden çıkarken görüntülendi.

"ÇOCUK ALDIRDIM"

Karşısında basın mensuplarını görünce gerilen komedyen, sağlık durumuyla ilgili sorulara "Sağlık durumum iyi kardeşim merak etmeyin. Diş hekiminden çıktım. Evet, çocuk aldırdım yani" diyerek muhabirleri tersledi.

SERENAY'DAN SONRA ADI SAADET'LE ANILDI

47 yaşındaki Cem Yılmaz, 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile uzun süre aşk yaşadı. Ancak çift, kısa bir süre önce ani bir kararla ilişkilerini noktaladı. Yılmaz'ın adı bir arada kendisinden 17 yaş küçük olan sunucu Saadet Özsırkıntı ile birlikte olduğu ileri sürüldü. Ancak ikili, haklarında çıkan aşk haberlerini yalanladı.

Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım
Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım
Saadet Özsırkıntı
Klinikten çıkan Cem Yılmaz'dan, sağlık durumunu soran muhabirlere sert tepki: Çocuk aldırdım

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