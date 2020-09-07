Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi
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Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'da evinde klimanın fişini prize takmak isteyen genç kadın elektrik akımına kapılarak öldü.

Klimanın fişini prize takan genç kadın, akıma kapılıp feci şekilde can verdi
07.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:16

Şanlıurfa'da evinde klimanın fişini prize takmak isteyen 25 yaşındaki Meryem Hammed, elektrik akımına kapılarak feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay, sabah saatlerinde, Harran ilçesine bağlı Kapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde klimanın fişini prize takmak isteyen Meryem Hammed, elektrik akımına kapıldı. Hammed'i yerde hareketsiz gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde, Hammed'in öldüğü belirledi. Meryem Hammed'in cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
O C: Kaçak akım sigortası olsaydı büyük bir ihtimalle ölmeyecekti. Lütfen evlerde ve her yerde kaçak akım sigortasını taktıralım.
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BURAK: Uzuldum..olan olmus bakimlari hem mekanik hem elk yillik yaptirin..dogalgaz dahil.ailesine sabir diliyorum.
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MAYKIL NAYT: kaçak elektrik öldürür. . ( kamu spotu )
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