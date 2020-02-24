Klibinde kızı oynadı
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Klibinde kızı oynadı

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım'ın, "Katil Uşak" isimli single'ının merakla beklenen video klibi geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.

24.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:42
Klibinde kızı oynadı

Ada sürprizi

Kızıyla birlikte oynadı

Görsel şovlarla izleyenleri büyülü bir dünyaya götüren "Katil " ın, 'in yönetmenliğinde çekilen eğlenceli klibinde 'a, kızı Ada Salkım Eratik kedi kız rolünde eşlik etti.

Kaynak: Bültenler
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