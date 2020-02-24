Klibinde kızı oynadı
Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Yeşim Salkım'ın, "Katil Uşak" isimli single'ının merakla beklenen video klibi geçtiğimiz gün müzikseverlerle buluştu.
24.02.2020 08:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:42
Ada sürprizi
Kızıyla birlikte oynadı
Görsel şovlarla izleyenleri büyülü bir dünyaya götüren "Katil Uşak" ın, Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde çekilen eğlenceli video klibinde Yeşim Salkım'a, kızı Ada Salkım Eratik kedi kız rolünde eşlik etti.
Kaynak: Bültenler
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