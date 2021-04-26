Kleopatra için getirildiğine inanılan kum, Hatay'da kadınların takılarını süslüyor
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Kleopatra için getirildiğine inanılan kum, Hatay'da kadınların takılarını süslüyor

Kleopatra için getirildiğine inanılan kum, Hatay'da kadınların takılarını süslüyor
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Kültür Sanat

Romalı Komutan Marcus Antonius'un, sevgilisi Kraliçe Kleopatra için Mısır'dan gemilerle Hatay sahiline getirdiğine inanılan kum; küpe, kolye ve bileklik gibi takılarda kullanılıyor.

Romalı Komutan Marcus Antonius'un, sevgilisi Kraliçe Kleopatra için Mısır'dan gemilerle Hatay sahiline getirdiğine inanılan kum; küpe, kolye ve bileklik gibi takılarda kullanılıyor.

Kleopatra'nın rahatsızlığını geçirdiği rivayet edilen kum, hikayesiyle ilgisi çekiyor.

Özellikle romatizma, kireçleme ve kemik erimesi şikayeti bulunanlar, yaz aylarında Arsuz ilçesi Gülcihan Mahallesi sahilindeki kumda şifa arıyor.

???????Arsuz Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri de küpe, kolye ve bileklik gibi takılarda kumu kullanarak kenti ve hikayeyi tanıtmaya çalışıyor.

Kurs eğitmeni Nuray Altungeyik Çetin, AA muhabirine, 10 kursiyerle Arsuz Gülcihan sahilinde yaşanan özel aşk hikayesini tanıtmak amacıyla kolları sıvadıklarını söyledi.

Kleopatra'nın hayatı ve kullandığı takılara yönelik çeşitli araştırmalar yaptıklarını ifade eden Çetin, atölyede bunu hayata geçirmek üzere çalışmalara başladıklarını belirtti.

Çetin, Kleopatra'yı tanıtırken kumun kullanılmasının daha da anlamlı olacağı fikriyle yola çıktıklarını aktararak şöyle devam etti:

"Sadece resimden olmayacaktı, mutlaka o hikayenin geçtiği kumdan bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Magnetlere, takılara kum atarak farklı bir çalışmayla buradaki hikayeyi tanıtmak istedik. Kleopatra'nın bilindiği gibi çok şaşaalı taşlardan takıları kullandığını biliyoruz. Bunların yanı sıra o dönem kullandıkları taç, tarak ve yılan takıları gibi eşyaları da yaptık. Buradaki kursiyerler bu takıların hem satışından gelir elde ediyor, hem de aile ekonomilerine küçük de olsa katkı sağlıyor. Turizm sezonunun açılmasıyla buraya gelecek misafirlerimize takıların satışını yaparak kentteki aşk hikayesini tanıtmış olacağız."

Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven de rivayete göre Kleopatra'nın, sevgilisi Marcus Antonius tarafından getirtilen Gülcihan'daki kumda şifa bulduğunu söyledi.

"Gülcihan" isminin de yine Antonius'un, Kraliçe Kleopatra için oluşturduğu gül bahçelerinden geldiğini aktaran Güven, ağrı ve romatizmaları olan kişilerin yıllardır sahildeki kumda şifa aradığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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