Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
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Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu

Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki tarihi Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçi akınına uğruyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'deki tarihi Antik Kleopatra Havuzu, ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından gelenler, 2 bin 500 yıllık havuzda tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkarıyor.

Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz kış 36 derece su sıcaklığına sahip olan Antik Kleopatra Havuzu, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasıyla eski kalabalık günlerine geri dönen termal havuz, Pamukkale'ye gelenlerin uğrak noktası oluyor. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor.

RUSLAR İLGİ GÖSTERİYORAntik havuzun işletme müdür yardımcısı Tayfun Alp, Pamukkale'nin birçok tarihi ve kültürel değere ev sahipliği yaptığını belirtti. Koronavirüs vaka sayılarının düşmesiyle bölgede turizm hareketliliği yaşandığını dile getiren Alp, "İstediğimiz günlere geri döndük. Turist sayısı istediğimiz seviyeye gelmeye başladı. Burası tüm dünyada bilinen ve ilgiyle gezilen bir yer. Turistler buradan çok mutlu ayrılıyor. Su sıcaklığı nedeniyle yaz kış ziyaretçi alıyoruz. Pandemi nedeniyle 2019'da başlayan sıkıntılar yavaş yavaş geçiyor. Böyle bir ortamda yüzmek ve fotoğraf çektirmek turistler için çok özel bir fırsat. Bu tür bir doğal güzellik dünyada çok azdır. Havuzun içindeki tarihi kalıntılar insanları cezbediyor" diye konuştu.

Havuzun tüm dünyadan turist çektiğini ifade eden Alp, "Yaz dönemine geçişle birlikte ziyaretçi sayılarımız çok yükseldi. Özellikle Rus turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ukrayna ve Polonyalı turistler de çok geliyor. Yakında Avrupalı turistler de gelmeye başlayacak" dedi.


Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu
Kleopatra havuzunda bayram yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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