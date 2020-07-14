Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi

En çok kullanılan para birimlerinden birisi olan Dolar'ın simgesi $ bu şekildedir. Peki dolar işaretini klavyeden bilgisayar ortamında nasıl yapabiliriz onu inceleyelim.

Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi
14.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:19

Dolar işareti klavyeden çok kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Şimdi klavye üzerinden göstererek "$" buradaki gibi dolar işaretini nasıl yapabiliriz onu öğrenelim.

KLAVYEDEN $ DOLAR İŞARETİ NASIL YAPILIR?

Dolar işareti simgesi : $

Klavyeden dolar işareti bir çok yöntemle yapılabiliyor. Fakat en kolayı klavyeden yapmaktır.

Klavyeden $ buradaki gibi dolar işareti yapmak için "AltGr + 4" tuşlarına basmanız gerekiyor. AltGr tuşuna basılı tutup ardından yukarıdaki sayılardan 4'e basarsanız "$" buradaki gibi dolar simgesi yapabilirsiniz.

Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi

Yukarıdaki klavye resminden de gördüğünüz gibi Alt Gr + 4 kombinasyonu ile $ dolar simgesi yapabiliriz.

Alternatif yöntem:

Buna ek olarak "Karakter Eşlem" programına girerek de dolar işareti yapabiliyoruz. Karakter eşleme başlat menüsünden aratıp girin. Sonrasında "Unicode'a git:" kutusuna "0024" kodunu yazın. Ardından dolar simgesi otomatikman karşınıza çıkacaktır. Buradan Seç ve Kopyala butonlarına basarsanız artık istediğiniz yere dolar simgesini yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Son olarak buradaki $ dolar işaretini kopyala ve yapıştır yöntemi ile de istediğiniz belgeye, dökümana, sosyal medyada yorum kısımlarına vb. yerlere ekleyebilirsiniz.

DOLAR İŞARETİ SİMGESİ ANLAMI NEDİR?

Doların simgesi olan ( $ ) işareti 1770'li senelerde ortaya çıkmıştır. İspanyol Peso'su olarak da isimlendirilen İspanyol Doları'nın kısaltması p harfi üzerine küçük s harfi yazarak oluşturuluyordu. Yani p harfinin üzerine s harfi gelecek şekilde tasarlanmıştı. Fakat sonradan zaman geçtikçe bu işaret değişti ve günümüzdeki bildiğimiz "$" bu şekildeki dolar simgesi halini aldı.

Aslında bu işaret bütün dolar simgeleri için geçerlidir. Fakat günümüzde daha çok Amerikan Doları olarak bilinmektedir. En popüler dolar ABD doları olduğu için $ bu şekildeki dolar simgesi daha çok ABD dolarını temsil etmektedir.

İlgili Haberler

Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol üyelik silme nasıl yapılır?
Trendyol üyelik işlemi nasıl yapılır? Trendyol üyelik silme nasıl yapılır?
Islak kek nasıl yapılır? Browni nasıl yapılır? En iyi ıslak kek nerede yenir?
Islak kek nasıl yapılır? Browni nasıl yapılır? En iyi ıslak kek nerede yenir?
Filtre kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve demleme yöntemleri nelerdir? Filtre kahve nasıl yapılır?
Filtre kahve çeşitleri nelerdir? Filtre kahve demleme yöntemleri nelerdir? Filtre kahve nasıl yapılır?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti Spor
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor 3. Sayfa
Kocası tarafından mahrem videoları paylaşılan talihsiz kadın konuştu: Başka erkekler beni taciz ediyor
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü Dünya
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü Magazin
Survivor'da duygusal anlar! Cemal Can'ın babası oğlunun dizlerindeki yaraları öptü
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu Magazin
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor Ekonomi
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Hande Erçel'in leopar desenli bikinili pozu 1,5 milyon beğeni aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Yaz gelince virüs etkisini kaybetti' söylentisini yalanladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yaz gelince virüs etkisini kaybetti" söylentisini yalanladı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Son Dakika: Türk-Rus ortak devriyesine bombalı saldırı! 3 Rus asker yaralandı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Çim biçme makinesi bozulunca belediye başkanı tırpanı eline aldı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Ayasofya'daki fresk ve mozaiklerin varlığı namazın sıhhatine engel değil
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
Eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulan kadın feryat etti: Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun 'pandemiyi bastırmak' olduğunu söyledi
DSÖ sözcüsü, okulların açılmasının tek yolunun "pandemiyi bastırmak" olduğunu söyledi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Karısının müstehcen görüntülerini arkadaşlarına gönderdiği iddia edilen şahıs, suçlamaları kabul etmedi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Oyuncu Murat Eken, 4 yıllık evliliğini sessiz sedasız tek celsede bitirdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dans yaparken poz verdi
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Rize'deki selden son anda kurtulan çift, yaşadıklarını anlattı
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Sarmaş dolaş pozla Selçuk Yöntem'in doğum gününü kutlayan Tuvana Türkay, paylaşımını sildi
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Survivor'da Yasin Obuz'un elenmesiyle finalistler belli oldu
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Bursa'da uzun yıllar sonra görülen su samuru kısa süre sonra hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Fatih Sultan Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ozan Güven Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez Sofiane Feghouli
Daha Fazla Sel Rize Düğün Çayeli
Şu an buradasınız: Klavyeden dolar işareti ( $ ) nasıl yapılır? Dolar işareti simgesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 12:34:18. #1.14#
title