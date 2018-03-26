Klasik Otomobil Müzesi'nde Tarihe Yolculuk

BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Klasik Otomobil Müzesi, içerisindeki birbirinden güzel 50 klasik otomobille ziyaretçilerini adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor.

121 yıllık Fransız Marot Gardon'dan 40 yaşındaki Ferrari'ye kadar birçok klasiği çatısı altında toplayan müze, artık trafikte görmenin çok zor olduğu otomobilleri görme imkanı sunuyor.

Müzede 24 yıldır kişisel koleksiyonunu sergileyen klasik otomobil tutkunu Bratislav Petkovic, otomobiller hakkındaki temel bilgileri dergilerden öğrendiğini belirterek, "Çocukken de otomobillerle ilgili oyun oynardım. Yüzümü duvara döner, geçen arabanın sesinden hangi model olduğunu tahmin etmeye çalışırdım." dedi.

Otomobil sevgisinin günden güne tutkuya dönüştüğünü anlatan Petkovic, koleksiyonunun ilk parçasını 1965 yılında satın aldığını; bunun, 1908-1927 yıllarında üretilen "Ford T" olduğunu ifade etti.

Petkovic, bu ilk klasik otomobilini renkli giyindiği için "papağan" lakaplı yaşlı bir adamdan satın aldığını belirterek, "Almanlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında aracı almamış, bu yaşlı adam da bir şekilde onu korumayı başarmış. Bu arabayı bir gramofon ve ünlü Sırp şarkıcı Mijat Mijatovic'in plakları karşılığında almıştım." dedi.

Koleksiyonun en yaşlısı 121 yaşındaki Marot Gardon

Müzede 50 klasik otomobilin sergilendiğini aktaran Petkovic, bu klasik otomobillerin hem Sırbistan, hem de dünyada gelişen otomobil teknolojisine ışık tuttuğunu söyledi.

Petkovic, koleksiyonun en yaşlısının 1897 model Marot Gardon olduğunu belirterek, "En çok ilgi görenler ise 'Adenauer' olarak da bilinen 1956 model Mercedes C 300-D, ilk lüks spor araba olan 1963 model Jaguar MK2 ve 1957 model Cadillac." diye konuştu.

Koleksiyonunda hem orijinal hem de modifiye otomobiller bulunduğunu söyleyen Petkovic, müzede ayrıca 1902 model Ford, 1925 model Lancia Lambda, 1926 model Citroen B10, 1928 model Buick Opera Coupe, 1929 model Skoda R6 ve Aero 10, 1941 model Aero 50, 1930 model Alvis ve 1938 model BMW'nin sergilendiğini kaydetti.

Koleksiyonun en genci 1978 Ferrari

Petkovic, müzede eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito'ya ait iki otomobilin de bulunduğunu belirterek, "Bunlardan biri zırhlı Pullman S600. Bu aracın ilginç bir hikayesi de var. Araba, havayoluyla daha çok mesafe katetti. Tito, uçakla gittiği yerlere bu aracı götürürdü." diye konuştu.

Koleksiyonunun "en yeni" parçasının ise 1978 model Ferrari 308 GTS olduğunu kaydeden Petkovic, müzede ayrıca 1969 ve 1978 yıllarında düzenlenen Formula 1 yarışlarına ait araçların da sergilendiği söyledi.

Petkovic, klasik arabalardan bazılarının Yugoslavya'nın kült filmlerinde de kullanıldığını anlatarak, 100 parçalık koleksiyonundan sadece yarısının müzede sergilendiğini ifade etti.

Klasik otomobillerin yanı sıra fotoğraflar, eski otomobil parçaları, tamirhane aletleri, otomobil dergileri ve Sırbistan'ın ilk şoförü Sreten Kostic'e ait kişisel eşyaların sergilendiği ve 1929 yılında "halk garajı" olarak yapılan müze, 1994 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Rus mimar Valerij Stasevski tarafından tasarlanan müze binası, bir dönem uluslararası yarışlara katılan otomobillere de garaj oldu.