Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın tercihi "Kırkpınar" fotoğrafı oldu - Haberler
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Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın tercihi "Kırkpınar" fotoğrafı oldu

Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın tercihi
AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çağrı, oylamada "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan 67 seçkin fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın çektiği "Mucize kurtuluş" fotoğrafını seçen Çağrı, yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğrafa oy verdi.

Edirneli klarnet sanatçısı Çağrı, "spor" dalında ise memleketinin en önemli simgelerinden olan "Kırkpınar"la ilgili olan fotoğrafı çok beğendiğini ifade etti. Başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Tanju Gemici'nin başpehlivanlık müsabakalarından "el ense" anının kaydedildiği Gökhan Balcı imzalı fotoğraf Çağrı'nın bu kategorideki tercihi oldu.

Klarnet virtüozü Serkan Çağrı'nın tercihi Kırkpınar fotoğrafı oldu

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri

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