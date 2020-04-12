KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Bakan Pakdemirli
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Kıbrıs, Güncel

KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Bakan Pakdemirli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmaları adada su kesintisine mahal verilmeden bu yaz bitirilecek.

12.04.2020 12:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:18
KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Bakan Pakdemirli

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Su Temin Projesi'nin isale hattının deniz geçişinde tespit edilen arızanın onarım çalışmaları adada su kesintisine mahal verilmeden bu yaz bitirilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan KKTC Su Temin Projesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde işletmeye alındı. Ocak ayında isale hattının deniz geçişinde arıza tespit edildi.

Yapılan incelemede, Türkiye kıyısına yaklaşık 8 kilometre mesafedeki iki borunun bilinmeyen bir nedenle deniz düzeyine çıktığı belirlendi. Bunun üzerine söz konusu onarım işinin yapılması için boru alım ihalesine çıkıldı.

Bu kapsamda yedek borularla beraber her biri 500 metre uzunluğunda toplam 10 adet HDPE 100 borunun üretimi için Mersin Taşucu Limanı'nda fabrika kuruluş çalışmalarına başlandı.

Ayrıca, arıza ve onarım işi kapsamında kullanılacak şamandıra ve diğer özel parçaların temin süreci de devam ediyor.

Boru ve parçaların temin edilmesiyle birlikte mayısta işin yapımına ilişkin sözleşme imzalanacak. Deniz çalışma koşullarının boru montajına uygun olacağı haziranda ise arıza onarım çalışmalarına başlanacak.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı takdirde işin bir ayda tamamlanması hedefleniyor. Bu süreçte Geçitköy Barajı'nda bulunan yaklaşık 13,7 milyon metreküp suyun, içme suyu olarak şebekeye verilmesine devam edilecek, onarım işleri tamamlanıncaya kadar KKTC'de herhangi bir su kesintisi olmayacak.

KKTC Su Temin Projesi'nde onarım çalışmaları bu yaz tamamlanacak - Bakan Pakdemirli

Kaynak: AA

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