KKTC'nin Kapalı Maraş kararı dünyayı rahatsız etti! Tepkiler peş peşe geldi

KKTC'nin Maraş sahilleri açma kararı bazı ülke ve uluslararası kuruluşları rahatsız etti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs'ta 46 yıldır sivil kullanıma kapalı olan Maraş'ın halka açılması kararına tepki gösterdi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın dün Ankara'dan ilan ettiği Maraş sahillerinin açılması kararı Rusya, Avrupa Birliği ve Birlişmiş Milletleri rahatsız etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'KKTC'nin Maraş sahillerini açma planından ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı. Açıklamada karar, 'kabul edilemez' olarak nitelendi. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Türkiye'ye çağrı yaparak, "Karar gözden geçirilsin" dedi.

KKTC'DE HÜKÜMET KRİZİ ÇIKMIŞTI

KKTC'de üç gün sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Başbakan Tatar'ın, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında yaptığı Maraş açıklaması ülkede hükümetin düşmesine sebep olmuştu. Halkın Partisi (HP), bu konuda kendilerine danışılmadığı ve BM denetimindeki Maraş'ın seçim malzemesi yapıldığı gerekçesiyle KKTC hükümetinden çekilmişti.

AB: KARAR GÖZDEN GEÇİRİLSİN

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvelik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'ye, Kıbrıs'taki Maraş şehrinin sahil şeridinin halka açılması kararını gözden geçirme çağrısında bulundu.

Borrell, Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında, "Birleşmiş Milletler nezdindeki anlaşmaya uygun olarak kapalı olan bu bölgenin açılması, anlaşmanın kaba bir şekilde ihlali. Türkiye'ye bu tür faaliyetleri durdurma çağrısını içeren bir bildiri hazırlıyoruz" ifadesini kullandı.

Josep Borrell, "Bu yeni girişim yapıcı değil, yeni gerilime yol açacak ve anlaşmaya yardımcı olmayacak, Doğu Akdeniz'deki karmaşık duruma çözüm bulmayı kolaylaştırmayacak" diye sözlerine ekledi.

RUSYA VE BM'DEN DE TEPKİ GELMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise, 'KKTC'nin Maraş sahillerini açma planından ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması yaptı. Açıklamada karar, 'kabul edilemez' olarak nitelendi.

Birleşmiş Milletler de dün, tek taraflı adımlardan kaçınılması çağrısında bulunmuştu.

ADADAKİ EN TARTIŞMALI KONU BAŞLIKLARINDAN BİRİ

1974'ten beri iskana kapalı tutulan Maraş'ın açılması, adada Türkler ile Rumlar arasındaki en tartışmalı konu başlıklarından biri.