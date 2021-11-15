İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı - Haberler
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İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen törenle kutlandı.

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen törenle kutlandı.

İslamabad'daki KKTC Temsilciliği'nde düzenlenen törene, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, burada yaşayan KKTC ve Türk vatandaşları ile davetliler katıldı.

KKTC İslamabad Temsilcisi Büyükelçi Dilşad Şenol, burada yaptığı açıklamada, 38 sene önce anavatan Türkiye'nin ve halkının desteğiyle kurdukları KKTC'nin, tüm trajik olaylara rağmen değerlerini ve milli kimliğini koruyarak bugüne geldiğini söyledi.

Şenol, Kıbrıs meselesiyle ilgili yeni vizyonlarının ve bölgedeki politikalarının daima anavatan Türkiye ile uyumlu olduğuna dikkat çekti ve destekleri dolayısıyla Pakistan'a teşekkür etti.

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

İSLAMABAD - KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü Pakistan'da kutlandı

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AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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