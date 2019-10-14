Kktc meclisi'nde akıncı'nın sözleri tartışıldı

14.10.2019 14:16

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı eleştirdi.

KKTC Cumhuriyet Meclis oturumunda konuşan Tatar, Akıncı'nın açıklamalarını Kıbrıs Türk halkını temsil etmediğini belirterek, "Kıbrıs'a Mehmetçik gelmeseydi, Ada'da bir Türk kalmayacaktı" dedi. Tatar'ın konuşmasının öncesinde KKTC Meclisi, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olanlar ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamalarını doğru bulmadığını ifade eden Tatar, "Son derece büyük bir rahatsızlık var. Toplumda bir bölünmüşlük endişesi içerisinde izliyoruz durumu. Açıklamalarını kınıyoruz. Söylediklerine kesinlikle katılmıyoruz" dedi.

"1974'ten önce bu memlekette neleri yaşandığını iyi biliyoruz. Soykırım, toplu mezarlara gömülen de biziz" diyen Tatar, "Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamasında maksadının ne olduğunu anlamadık. Bu açıklamanın bize hiç bir faydası olmamıştır. Netice itibariyle, biz varlığımızı, 1974'ten önceden başlayan özverilerin sonucunda oluşan KKTC'nin çatısı altında yaşıyoruz. Kıbrıs Türk Halkı'nın geneli Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmez. Bu hak da Türkiye'nindir. Bize sadece görüşümüzü söylemek düşer" dedi.'AKINCI NET OLMALIDIR'"İki gündür ortalık çalkalanıyor" diyen Tatar, şöyle devam etti: "Böyle bir açıklama yapılacağına keşke hiç olmasaydı. Kafaları karıştıran, büyük bir rahatsızlık yaratan bir duruma vesile oldu Akıncı. Kıbrıs Türk Halkı olarak, bu açıklama büyük tepkiye neden oldu. Bu açıklama, Kıbrıs Türkünün pozisyonunu temsil etmez."Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da Türkiye'nin mülteciler konusunda dünyada bir insanlık dersi verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı ile ilgili görüşlerini açıklayabileceğini ifade eden Özersay, "Ama bugün söylerken yanlış anlaşılmamak için de Sayın Cumhurbaşkanı net olmalıdır. Siyasi tartışmalara neden olacak açıklamalardan kaçınmalıdır. Dış ilişkilerimiz zaten kısıtlıdır. Net konuşulması, özen gösterilmesi gereken bir konudur. Ülkede gerginliğe, ayrışmaya ihtiyaç yoktur" dedi.'İSTİFA ETMELİ'

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, "Son derece hassas bir dönemden geçiyoruz. Her birimizin dikkat etmesi gerekiyor" dedi. Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Akıncı, keşke böylesi hassas bir dönemde bu açıklamayı yapmasaydı" dedi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın siyasi çıkarlar için milli davayı ayaklar altına aldığını öne sürdü. Arıklı, "Ortaya çıkan durum nedeniyle Sayın Akıncı istifa etmelidir" dedi. Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler ise Akıncı'nın açıklamalarının çarpıtıldığını savundu. "Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını siyasi rant uğruna Türkiye yetkililerine başka türlü aktarma hiçbir işe yaramaz" diyen Çeler, "Bu ülkede toplumsal bütünlüğü sağlamak zorundayız. Hiç kimse savaşı istemez, herkes barışı ister" dedi.

Kaynak: DHA