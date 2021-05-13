KKTC'liler Bayram namazı için camilere akın etti
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KKTC'liler Bayram namazı için camilere akın etti

KKTC'liler Bayram namazı için camilere akın etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

KKTC'de Müslümanlar salgının gölgesinde Bayram namazı için camilere akın ettiRamazan Bayramı, tüm İslam dünyasında olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle alınan önlemler altında kutlanıyor.

KKTC'de Müslümanlar salgının gölgesinde Bayram namazı için camilere akın etti

Ramazan Bayramı, tüm İslam dünyasında olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle alınan önlemler altında kutlanıyor. KKTC'yi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile bu yıl Ramazan Bayramı camilerde tedbirli olarak ibadet yapıldı.

Sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Hala Sultan Camisini dolduran Müslümanlar bayram namazını kıldı. KKTC halkı, namaz sonrası maske mesafe kuralları çerçevesinde bayramlaştı.

Namaz sonrası bazı gruplar İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını protesto ederek sloganlar attı. KKTC'de 4 günlük bayram tatili için başta polis, belediyeler ve acil hizmet veren diğer kurumlar tüm önlemlerini aldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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