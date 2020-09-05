KKTC'den koranavirüs önlemi! Adaya gelecekler 7 gün karantinada kalacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, dünya genelinde koronavirüs vakalarında yaşanan artışın ardından, 7-20 Eylül tarihleri arasında yurt dışından gelecek olan yolculara 7 gün karantina şartı getirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül ile 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcular için 7 gün karantina uygulanması kararını aldı.

TÜM YOLCULAR İÇİN 7 GÜN KARANTİNA UYGULANACAK

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, son günlerde dünya genelinde artış gösteren koronavirüs salgınına ilişkin yeni karar alındığını açıkladı. Tatar, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda 7- 20 Eylül tarihleri arasında ülkeye gelecek tüm yolcuları için 7 gün karantina uygulanacağını bildirdi.

"ÖNLEMLER ALMAK DURUMUNDAYIZ"

En güçlü ülkelerin dahi koronavirus ile mücadelede sıkıntılar yaşadığını ifade eden Başbakan tatar, "Turizm ve eğitim adası olarak önlemler almak durumundayız. "Halkımızın alınan kararlara anlayış göstermesini istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA