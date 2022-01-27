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KKTC'de Yoğun Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

İhlas Haber Ajansı, Emir Abdurrahman Bulut - Güncel

- KKTC'de yoğun kar nedeniyle yollar kapandı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu trafiğe kapatıldı.

- KKTC'de yoğun kar nedeniyle yollar kapandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu trafiğe kapatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar nedeniyle bazı yolların çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Girne- Değirmenlik Anayolunu buzlanma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

KKTC'de Yoğun Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

KKTC'de Yoğun Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

KKTC'de Yoğun Kar Nedeniyle Yollar Kapandı

İhlas Haber Ajansı / Emir Abdurrahman Bulut - Güncel

Lefkoşa, Kıbrıs, kar, Güncel, Haber

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