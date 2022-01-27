- KKTC'de yoğun kar nedeniyle yollar kapandı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Girne-Değirmenlik Anayolu trafiğe kapatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Polis tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yüksek kesimlerindeki yoğun kar nedeniyle bazı yolların çift yönlü trafiğe kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada, "Girne- Değirmenlik Anayolunu buzlanma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.