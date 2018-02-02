KKTC'de Yeni Başbakan Görevi Devraldı

KKTC'de yeni Başbakan Tufan Erhürman, görevini Hüseyin Özgürgün'den devraldı.

KKTC'de 7 Ocak'taki seçimlerden sonra başbakanlık ve diğer bakanlıklarda yapılan tören ile resmen yeni hükümet göreve başladı. KKTC'de yeni Başbakan Tufan Erhürman, görevini Hüseyin Özgürgün'den devraldı. KKTC Başbakan Tufan Erhürman, görevi devralmasının ardından makam odasında kısa bir açıklama yaptı. Erhürman, bugün koalisyon hükümetinin kurularak kabinenin göreve başı yaptığını dile getirdi.

Hükümetin çok hızlı çalışması gerektiğini kaydeden Erhürman, başta bütçe olmak üzere kendilerini bekleyen birçok konu olduğunu söyledi. 2018 Bütçesinin Maliye Bakanlığında bulunduğunu ve çok yoğun bir çalışmanın kendilerini beklediğini ifade eden Başbakan Erhürman, hükümetin en temel prensiplerinin, insan hakları, demokrasi, adalet ve eşitlik olduğunu söyledi.

Erhürman, insanoğluna yaraşır bir devlet yönetimini arzuladıklarını ve seçimde kimin hangi partiye oy verdiğine bakmazsızın tüm yurttaşlara eşit şekilde kamu hizmeti sunulacağını söyledi.

CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, 4'lü koalisyonun zor olacağı yönündeki söylemleri anımsatarak, "Evet dörtlü koalisyon kolay olmayacak ama biz bir adım ötesini söyleyip, halkla birlikte uzlaşı içinde çalışacağız" dedi.

Ana muhalefetin desteğine de ihtiyaçları olacağını anlatan Erhürman, UBP Genel Başkanı Özgürgün ile kişisel bir dostluğu olduğunu ve bu dostluğun iyi ilişkiler içinde devam edeceğini söyledi. Erhürman, "Bu hükümet şu andan itibaren herkese hizmet vermekle yükümlü bir hükümet olacak. Herkese hayırlısı olsun" dedi.

Özgürgün Başbakanlık'tan ayrıldı

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, başbakanlığı CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'a devrederek başbakanlık binasından ayrıldı. Özgürgün, Başbakanlık'tan ayrılmadan önce basına bir açıklama yaptı. Özgürgün, bugünden itibaren ana muhalefet görevini devraldıklarını belirterek, koalisyon hükümetini sıkı bir şekilde takip edeceklerini söyledi. "Bugün bir prosedürdü, yerine getirdik. Ben 21 yılda 6 muhalefet, 6 iktidar dönemi yaşadım. Önemli olan her kesime, her açıdan hizmet verecek bir hükümet olmasıdır" diyen Hüseyin Özgürgün, bunun olması halinde zaten koalisyon hükümetinin görevini yerine getirmiş olacağını da söyledi. - LEFKOŞA