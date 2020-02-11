11.02.2020 14:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 14:47

KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki Açıklaması bizi üzdü

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.

Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, Türkiye bizim canımız. Türkiye olmasa burada nefes alamayız. Türkiye olmasa burada yaşayamayız. Türkiye ile her zaman iyi geçinmemiz lazım ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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