Kktc'de vatandaşlardan akıncı'ya tepki açıklaması bizi üzdü
KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki Açıklaması bizi üzdüSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.
KKTC'de vatandaşlardan Akıncı'ya tepki Açıklaması bizi üzdü
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı açıklamalara Kıbrıs Türk halkı da tepki gösterdi.
Türkiye ile ilişkilerin bozulmasını istemediklerini kaydeden vatandaşlar, Türkiye bizim canımız. Türkiye olmasa burada nefes alamayız. Türkiye olmasa burada yaşayamayız. Türkiye ile her zaman iyi geçinmemiz lazım ifadelerini kullandı.