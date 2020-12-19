KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Partisi (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güven oyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti için güven oylaması gündemiyle bugün olağanüstü toplandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 24 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret, 3 milletvekili çekimser oy verirken, 6 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Yeni hükümet, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi'nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Meclis'te halen UBP'nin 20, CTP'nin 12, HP'nin 6, DP'nin ve TDP'nin 3'er, YDP'nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı