KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
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KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

19.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:11
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Partisi (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güven oyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Partisi (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti güven oyu aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclisi, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti için güven oylaması gündemiyle bugün olağanüstü toplandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, 24 milletvekili kabul, 20 milletvekili ret, 3 milletvekili çekimser oy verirken, 6 milletvekili de oylamaya katılmadı.

Yeni hükümet, Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 49 milletvekili kalan Cumhuriyet Meclisi'nde 25 sandalyeyle temsil ediliyor. Meclis'te halen UBP'nin 20, CTP'nin 12, HP'nin 6, DP'nin ve TDP'nin 3'er, YDP'nin 2 milletvekili ve 3 de bağımsız milletvekili bulunuyor

(İHA)

KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
KKTC'de UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti güvenoyu aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 13:25:41. #1.14#
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