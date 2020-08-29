KKTC'de TV programına katılan Yunus Bülbül'den "Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur"...
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KKTC'de TV programına katılan Yunus Bülbül'den "Müslüm'ü öldüren Muhterem Nur'dur"...

KKTC'de özel bir kanalda bir programa katılan sanatçı Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü.

KKTC'de TV programına katılan Yunus Bülbül'den
29.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 29.08.2020 12:55

KKTC'de özel bir kanalda bir programa katılan sanatçı Yunus Bülbül, ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Bülbüle ilk tepki program sunucusundan geldi.

KKTC'de yayın yapan bir TV programına konuk olan ünlü müzisyen, oyuncu Yunus Bülbül, 'Gürses-Nur aşkının derinliğinden' bahsedilmesi üzerine 'Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur' ifadelerini kullandı. Bülbül, program sunucusunun 'Gürses-Nur aşkı' üzerine sorduğu soru üzerine, "İlk kez açıklıyorum; Müslüm Gürses'i öldüren de Muhterem Nur'dur" dedi.

PROGAM SUNUCUSUNDAN UYARI

Progam suncusu Fahriye Özay da Bülbül'ün sözlerine tepki gösterdi. Özay, Bülbül'ü, "Lütfen böyle konuşmayalım, bunları konuşmayalım" diyerek uyardı. Gürses'in yakın arkadaşı Yunus Bülbül de sözünü tamamlaması gerektiğini, ilk defa böyle bir açıklama yaptığını belirterek, "Neyse boş ver. Ama biz Müslüm Baba ölmeden önce Londra'ya gittik. Londra'dan sonra eve geldik. 'Ne oldu abla Müslüm Baba'ya?' dedim. Hastaneye götürdük, hiç bir şeyi yoktu. Yemin ediyorum" dedi. Öte yandan Müslüm Gürses hayranları sanatçı Bülbül'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

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