KKTC'de Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere yeni konut yapılması için yardım kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KKTC'de Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere yeni konut yapılması için yardım kampanyası başlatıldı

KKTC'de Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere yeni konut yapılması için yardım kampanyası başlatıldı
Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla yangın bölgelerine 50 yeni konutun yapılmasına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'de meydana gelen orman yangınlarında yaşanan zararın giderilmesine destek vermek amacıyla yangın bölgelerine 50 yeni konutun yapılmasına yönelik yardım kampanyası başlatıldığını bildirdi.

Saner, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (KOOPBANK) Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla, Türkiye'de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi.

KKTC olarak bu sıkıntılı dönemde ana vatan Türkiye'ye destek amacıyla başlatılan kampanyaya yönelik ilginin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını, ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini aktardı.

Saner, kampanyaya katılan ve destek veren herkese teşekkürlerini ileterek, bu konuya yönelik toplumsal birliktelik gösterildiği için mutluluk duyduklarını kaydetti.

Türkiye'de orman yangınları ve sellerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Saner, geride kalanların yaralarının sarılmasına destek olmak istediklerini ifade etti.

Saner, ana vatan Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu, yardımlar sayesinde KKTC'nin ekonomik yaşamına ve altyapısına katkı sağlandığını kaydetti.

KOOPBANK Yönetim Kurulu Başkanı Kanan da ana vatan Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına 300 bin liralık yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet İkbal Arslan

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, dar kapsamlı istişare toplantısında Türk iş insanları ve yatırımcılara hitap etti Açıklaması
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: '(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum.'
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan: "(Türkiye ile) Mevcut ticaret hacmimizi çok yakında 2 milyar dolara rahatlıkla çıkarabileceğimize inanıyorum."
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran hareket! Suların arasından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına asıldı
Afet bölgesi Bozkurt'ta duygulandıran hareket! Suların arasından çıkarılan Türk bayrağı, Emniyet Amirliği binasına asıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Demir Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Onur Akay Murat Dalkılıç Mohammed Al Saloussi
Spor Merve Çoban Rıza Kayaalp Lionel Messi Alex Teixeira Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KKTC'de Türkiye'de yangından etkilenen bölgelere yeni konut yapılması için yardım kampanyası başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:03:55. #1.16#

title