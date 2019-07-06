KKTC'de Serdar Denktaş'ın villası soyuldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Maliye eski bakanı, Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın villası soyuldu.

Denktaş'ın Sadrazamköy'de bir sitede içerisinde bulunan villasına giren hırsızlar, televizyon, ütü, mutfak aletleri ve diğer bazı elektronik eşyayı çaldı. Hırsızların site içerisinde bulunan 3 villaya daha girdiği belirlendi.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada; hırsızlık olayının 16 Haziran ile 5 Temmuz tarihleri arasında meydana geldiğini belirtti. Açıklamaya göre; olaylarda Güzel Sokak'taki sitedeki dört villaya giren hırsız veya hırsızlar birçok eşyayı çaldı.

DENKTAŞ: SOYULMAYA ALIŞTIK

Konuyla ilgili DHA'ya kısa bir açıklama yapan Serdar Denktaş, "Bu üçüncü evimiz soyulan. Alıştık buna. Bunun haber yapılmasına bile gerek yok" dedi.



Kaynak: DHA

- Lefkoşa