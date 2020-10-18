KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti
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KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti

18.10.2020 23:43 | Son Güncelleme: 18.10.2020 23:52
KKTC'de seçimleri Ersin Tatar'ın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti

Mustafa Akıncı'nın KKTC'deki tarihi seçimi kaybetmesi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Mustafa Akıncı karşısında Ersin Tatar'ın zaferini ilan etmesi Yunanistan'da rahatsızlığa neden oldu. Ülke basınında atılan manşetlerde "Erdoğan'ın istediği oldu" ifadesi dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi Yunanistan medyası tarafından da yakından takip edildi. Ancak adadan gelen sonuçlar, Yunanistan'ı pek de memnun etmedi.

"ERDOĞAN'IN İSTEDİĞİ OLDU"

Türkiye ile girdiği tartışmalarla ön plana çıkan Mustafa Akıncı'nın seçimi kaybetmesi ülke medyasında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sevindirdiği ve istediğinin olduğu yazıldı.

Ersin Tatar'ı "Erdoğan'ın seçilmiş lideri" olarak nitelendiren Yunanistan medyası, Musfata Akıncı'nın seçimleri kaybetmesiyle adanın birçok şansı kaybettiğini yazdı.

KKTC'de seçimleri Ersin Tatarın kazanması Yunanistan'ı rahatsız etti

MUSTAFA AKINCI'YA AÇIK DESTEK VERİYORLARDI

Seçimlerden önce de Ersin Tatar aleyhinde haberlere imza atan Yunan medyası, Mustafa Akıncı'nın seçilmesinin daha iyi olacağını savunuyordu.

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