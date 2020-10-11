KKTC'de sandıklar açıldı
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KKTC'de sandıklar açıldı

11.10.2020 19:32 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylamasında oy verme işlemi bitti, sandıklar açıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 Nisan'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması korona virüs salgını nedeni ile bugün yapıldı. Oy kullanma işlemlerinin sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı ülkede, 18.00 itibari ile oy verme işlemi sona erdi ve sandıklar açıldı. Seçime katılım oranı yüzde 54,72 oldu. KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız olmak üzere 11 aday yarışıyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), kesin olmayan sonuçları saat 22.00'ye kadar duyurması beklenirken, resmi olmayan sonuçlara göre üç aday arasında kıyasıya bir yarış olduğu belirtildi.

KKTC'de bir adayın Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için kullanılan geçerli oyların salt çoğunluğunu alması gerekiyor. Hiçbir adayın bu oy oranına ulaşamaması halinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu 18 Ekim'de en çok oyu alan iki aday arasında yapılacak. - LEFKOŞA

KKTC'de sandıklar açıldı
KKTC'de sandıklar açıldı
KKTC'de sandıklar açıldı
KKTC'de sandıklar açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR ABDURRAHMAN BULUT

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